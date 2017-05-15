Kawhi sakatlandı, Warriors geri döndü!

Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki konferans finali ilk maçı oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Warriors'a karşı 3. çeyrekte farkı 25 sayıya kadar çıkaran Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın periyodun bitimine 8 dakika kala sol ayak bileğinden sakatlanarak sahayı terk etmesinin ardından oyundan düştü.



Son 12 dakika öncesi farkı 9 sayıya indiren Warriors, sahadan da 113-111 galip ayrıldı ve seride 1-0 üstünlük yakaladı. Warriors'ı galibiyete, 40 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry ve 34 sayı, 5 ribaunt, 4 blokla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.



Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 28 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve kenardan oyuna giren Emanuel Ginobili'nin 17 sayı, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi. 23 dakikada 26 sayı ve 8 ribaunt üreten Spurs forveti Leonard'ın, 2. karşılaşmada oynayıp oynayamayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali 7. maçıyla devam edilecek.