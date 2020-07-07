Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi
07.07.2020 - 15:38 | |   KAYSERİ (AA) -

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi
ABONE OL

Büyükkılıç, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi sundu.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel, fahri Kayserili hemşehrimiz ol." ifadelerine yer verdi.

Son ve Lloris'in tartışması Jose Mourinho'yu memnun etti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu
    Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu
  2. Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
    Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok
  3. Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...
    Son dakika haberler - Süper Lig'de fikstür değişti! Fenerbahçe, Trabzonspor...
  4. Son dakika | Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabı çalındı
    Son dakika | Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabı çalındı
  5. Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları
    Son dakika haberler - Sneijder’den Galatasaray itirafları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Sörloth'a İtalyan devi talip

Son dakika transfer haberleri | Sörloth'a İtalyan devi talip

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ile yollar ayrılıyor

Sıradaki Haber