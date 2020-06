Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor: 1-1

SKORER

Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Çaykur Rizespor'un tek golünü Galatasaray'dan kiralanan 24. dakikada Engin Baytar atarken, Kayseri Erciyesspor'un golünü ise 20. dakikada Edinho kaydetti. Engin Baytar 41. dakikada sakatlanarak yerini Sercan Kaya'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 18, Kayseri Erciyesspor da puanını 13 yaptı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Gaziantepspor'u ağırlarken, Kayseri Erciyesspor deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Kayseri Erciyesspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Kayseri Erciyesspor: Gökhan Değirmenci, Cem Can (Dk. 73 Mehmet Akgün), Mangane, Diakhate, Ekrem Ekşioğlu, Mandjeck, Murat Yıldırım, Ibricic (Dk. 56 Yiğit Gökoğlan), Ahmet Alkılıç, Yasin Öztekin (Dk. 67 Vleminckx), Edinho

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Ahmet Görk, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre (Dk. 80 Cernat), Engin Baytar (Dk. 41 Sercan Kaya), Abdi (Dk. 60 Kaan Söylemezgiller), Lualua, Kweuke

Goller: Dk. 20 Edinho (Kayseri Erciyesspor), Dk. 24 Engin Baytar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Koray Altınay, Dk, 90 Lualua (Çaykur Rizespor), Dk. 56 Yasin Öztekin, Dk. 81 Mehmet Akgün (Kayseri Erciyesspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Yasin Öztekin'in yaklaşık 20 metreden çektiği şutta top auta çıktı.

20. dakikada Kayseri Erciyesspor öne geçti. Köşe vuruşunda seken topu önünde bulan Edinho, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

24. dakikada konuk takım Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin şutunda kaleci Gökhan Değirmenci'den seken topa defanstan önce dokunan Engin Baytar meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

45. dakikada Cem Can'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

53. dakikada sağ kanattan Yasin Öztekin'in ceza sahasına ortaladığı topa penaltı noktası civarında iyi yükselen Edinho kafa vurdu, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Serkan Kırıntılı, Kayseri Erciyessporlu oyunculardan önce hamle yaparak, topu elleriyle kontrol etti.

85. dakikada Edinho'nun ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü, Vleminckx'nin kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.