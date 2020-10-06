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06.10.2020 - 11:28 | | Ä°lyas KAPLAN/KAYSERÄ°(DHA) -Â

Kayserispor 14 transfer yaptÄ±

SÃœPER Lig takÄ±mlarÄ±ndan Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon Ã¶ncesi 14 transfer yaptÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 6 futbolcu ile de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â

Kayserispor 14 transfer yaptÄ±
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YENÄ° TRANSFERLER;
Yaw Ackah [GeldiÄŸi takÄ±m: Boavista- Portekiz (3 yÄ±llÄ±k)], Daniel Avramovski [GeldiÄŸi takÄ±m: Vardar - Makedonya (3 yÄ±llÄ±k)], Dimitrios Kolovetsios [GeldiÄŸi takÄ±m: Panathinaikos - Yunanistan (2 yÄ±llÄ±k)], Ä°lhan Depe [GeldiÄŸi takÄ±m: KasÄ±mpaÅŸa (2 yÄ±llÄ±k)], Harrison Manzala [GeldiÄŸi takÄ±m: SCO Angers - Fransa(2 yÄ±llÄ±k)], Joseph Attamah [GeldiÄŸi takÄ±m: BaÅŸakÅŸehir(3 yÄ±llÄ±k)], MuÄŸdat Ã‡elik [GeldiÄŸi takÄ±m: Gaziantep FK (1 yÄ±llÄ±k)], Â Aaron Justin Lennon [GeldiÄŸi takÄ±m: Burnley- Ä°ngiltere (2 yÄ±llÄ±k)], Wilfried Kanga [GeldiÄŸi takÄ±m: SCO Angers - Fransa (3 yÄ±llÄ±k)], Ä°lhan Parlak [GeldiÄŸi takÄ±m: AnkaragÃ¼cÃ¼ (2 yÄ±llÄ±k)], Manuel Fernandes [GeldiÄŸi takÄ±m: Krasnodar (2 yÄ±llÄ±k)], Aziz Behich Eraltay [GeldiÄŸi takÄ±m: Medipol BaÅŸakÅŸehir (1 yÄ±llÄ±k)], Denis Alibec [GeldiÄŸi takÄ±m: Astra Giurgiu - Romanya(3 yÄ±llÄ±k)], Okan Acar [GeldiÄŸi takÄ±m: EskiÅŸehir SaÄŸlÄ±kspor (5 yÄ±llÄ±k)]

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SONA EREN OYUNCULAR;
Diego Angelo, Dja Djedje, Muris Mesanovic,Â 

SÃ–ZLEÅžMESÄ° FESÄ°H EDÄ°LEN OYUNCULAR;
Aymen Abdennour, Artem Kravets, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Mario Situm, Aksel AktaÅŸ,

KÄ°RALIK OLARAK BAÅžKA TAKIMLARDA FORMA GÄ°YEN OYUNCULAR;
Bernard Mensah [GeldiÄŸi takÄ±m: BeÅŸiktaÅŸ], Anthony Uzodimma [GeldiÄŸi takÄ±m: Giresunspor], Mert Kula [GeldiÄŸi takÄ±m: A.KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼], Taner GÃ¼mÃ¼ÅŸ [GeldiÄŸi takÄ±m: Ã‡engelkÃ¶y], Furkan Polat [GeldiÄŸi takÄ±m: KÄ±rÅŸehir Belediye]

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SÃœRENLER:
Ä°smail Ã‡ipe, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, DoÄŸan Alemdar, Yasir SubaÅŸÄ±, OÄŸuzhan Ã‡apar, Hasan HÃ¼seyin Acar, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Ã–mer Uzun, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique

SÃ–ZLEÅžMESÄ° YENÄ°LENENLER:
Cristian Sapunaru, Silviu Lung

Kayserispor 14 transfer yaptÄ±

Özel röportaj | Diego Angelo
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