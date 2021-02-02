02.02.2021 - 22:59 | | KAYSERİ (AA) -
Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.