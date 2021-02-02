Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
02.02.2021 - 22:59 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fatih Terim: "Galatasaray için verimli ve keyifli bir maçı geride bıraktık"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI| Inter - Juventus
    CANLI| Inter - Juventus
  2. Galatasaray'dan flaş İrfan göndermesi
    Galatasaray'dan flaş İrfan göndermesi
  3. 'Transfer dönemi bize çok büyük bir mesaj verdi'
    'Transfer dönemi bize çok büyük bir mesaj verdi'
  4. Kayserispor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
    Kayserispor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
  5. Kocaman: Takım ciddi bir yorgunluğun içinde
    Kocaman: Takım ciddi bir yorgunluğun içinde
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesirspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

Balıkesirspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi

Antalyaspor'da genel kurula doğru

Antalyaspor'da genel kurula doğru

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit: Zamana ihtiyacımız var

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit: Zamana ihtiyacımız var

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet