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03.02.2021 - 19:26 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık

HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık
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Ligin 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Zor bir maçtı. Kıran kırana bir mücadele oldu. Öne de geçtik ama hakemin talihsiz kararları vardı. Sapunaru'nun gördüğü 2'nci kırmızı kart bence ağır bir karar oldu. Hakem takdir haklarını hep karşı taraftan yana kullandı ama maçın geneline baktığımızda özellikle 2'nci yarı güzel bir Kayserispor seyrettik. Başka goller de bulabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi ettik. İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız. İnşallah oradan 3 puanla döneriz" diye konuştu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık

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