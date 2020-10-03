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03.10.2020 - 00:37 | | AA

Kayserispor, Denis Alibec'i transfer etti

Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattÄ±.Â

Kayserispor, Denis Alibec'i transfer etti
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Romanya'nÄ±n Astra Giurgiu takÄ±mÄ±nda forma giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki Denis Alibec ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â 

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan, "Her ÅŸey Kayserispor iÃ§in. BÃ¼yÃ¼k Kayserispor camiasÄ± ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediÄŸi forveti de dahil ettik. Romanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n forveti Denis Alibec, gollerini artÄ±k bizim iÃ§in atacak. GÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼k, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduk, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda baÅŸarÄ±lar." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Kayserispor, Denis Alibeci transfer etti

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