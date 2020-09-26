Kayserispor - Erzurumspor: 1-3

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda 2. gÃ¼nÃ¼n ilk maÃ§Ä±nda Kayserispor evinde Erzurumspor'u konuk etti. GeÃ§tiÄŸimiz haftayÄ± maÄŸlubiyet ile kapatan iki takÄ±mda hedef 3 puan. Kayserispor daha Ã¶nce konuk ekip Erzurumspor ile SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± 2 maÃ§Ä± da kazanamadÄ±.Â

MÃ¼cadelenin 42. dakikasÄ±nda Rashad Mohammed ile 1-0 Ã¶ne geÃ§en Erzurumspor, bu golden 2 dakika sonra 43'teÂ Novikovas ile farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±. Ä°lk yarÄ± da bu skorla sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±da ise Kayserispor'a 1 puan umudu getiren gol 83. dakika penaltÄ±dan Henriquez'in ayaÄŸÄ±ndan geldi. Fakat 90+5. dakikadaÂ Ibrahim Sissoko'yla bir gol daha bulan Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu sonuÃ§la Erzurumspor puanÄ±nÄ± 6'ya yÃ¼kseltirken, Kayseri ekibi 3 puanda kaldÄ±.Â

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MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR

SÃ¼per Ligâ€™in 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Hes Kablo Kayserispor, sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi.

14'Ã¼ncÃ¼Â dakikada sol kanattan Novikovas'Ä±n ceza sahasÄ± iÃ§ine ortasÄ±nda topla buluÅŸan Obertan'Ä±n kaleye Ã§ektiÄŸi ÅŸutu Lung kornere Ã§eldi.

30'uncuÂ dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde Emrah'Ä±n pasÄ±nda topla buluÅŸan Muhammed'in ÅŸutunda top savunmaya Ã§arparak yandan kornere Ã§Ä±ktÄ±.

34'Ã¼ncÃ¼Â dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Serbest vuruÅŸta MuÄŸdat'Ä±n pasÄ±nda topla buluÅŸan Hasan HÃ¼seyin'in kaleye Ã§ektiÄŸi ÅŸut yandan auta gitti.

39'uncuÂ dakikada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'da ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Emrah'Ä±n kaleye ÅŸutu Ã¼stten auta gitti.

42'nci dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde Novikovas'Ä±n topuk pasÄ±nda topla buluÅŸan Muhammed'in kaleye Ã§ektiÄŸi ÅŸut aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-1.

45+3'Ã¼ncÃ¼ dakikada saÄŸ kanatta Emrah'Ä±n ceza sahasÄ± iÃ§ine ortasÄ±nda topla buluÅŸan Novikovas'Ä±n keleye Ã§ektiÄŸi ÅŸut aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-2

61'inciÂ dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Henrique'nin kaleye Ã§ektiÄŸi ÅŸut Ã¼stten auta gitti.

79'uncuÂ dakikada ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Kaan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸu kaleci Lung kurtardÄ±.

83'Ã¼ncÃ¼Â dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde topla buluÅŸan Henrique'ye BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapÄ±nca hakem penaltÄ± kararÄ± verdi. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanan Henrique topu aÄŸlara yolladÄ±: 1-2.

88'inciÂ dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde Ã–mer'in pasÄ±nda topla buluÅŸan Kanga'nÄ±n ÅŸutunu kaleci kornere Ã§eldi.

90+5'inci dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'Ä±n ceza sahasÄ± iÃ§ine pasÄ±nda topla buluÅŸan Sissoko topu aÄŸlara yolladÄ±: 1-3.

MaÃ§ta baÅŸka gol olmayÄ±nca BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Kaan NumanoÄŸlu, Serkan Ã‡imen, Ã–mer Tevfik KoÃ§

HES KABLO KAYSERÄ°SPOR: Lung, Lopes, Attamah, Yasir (Dk. 76 Ã–mer), Kolovetsios, Campanharo, Hasan HÃ¼seyin, Lennon (Dk. 46 Sapunaru), Ä°lhan (Dk. 46 Henrique), MuÄŸdat (Dk. 68 Kvric), Kanga

BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE ERZURUMSPOR: Farnolle, Kaan, Hasan, Mehmet Murat, Mina, Novikovas (Dk. 85 Sissoko), Ä°brahim, Petrus, Emrah (Dk. 63 Donald), Obertan, Muhammed (Dk. 80 Ã–mer)

GOLLER: Dk. 83 Henrique (Hes Kablo Kayserispor) -Â Dk. 42 Muhammed, Dk. 45+3 Novikovas, 90+5 Sissoko (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Henrique (Hes Kablo Kayserispor) -Â Kaan, Hasan, Mina (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor)