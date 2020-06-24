Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor galibiyet planı yapıyor
24.06.2020 - 12:59 | | KAYSERİ (İHA) -

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Kayserispor galibiyet planı yapıyor
ABONE OL

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor galibiyetle dönmenin planı içerisinde. Uzun bir aradan sonra sahasında Gençlerbirliği takımını mağlup eden ve puan tablosunun son sırasından kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını Sivas deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cristian Sapunaru ile yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs testine tabi tutulan Miguel Lopes de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği maçını kazanarak moral bulduklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

25 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligde 17.sırada bulunuyor.

 

 

Zeynep Sever Demirel bu kez şoför koltuğunda...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek
    Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek
  2. Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
    Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
  3. Son dakika | Oğulcan transferinde kriz! Başkan Kartal açıkladı...
    Son dakika | Oğulcan transferinde kriz! Başkan Kartal açıkladı...
  4. Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası
    Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yıl men cezası
  5. Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok
    Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milan'a Musacchio'dan kötü haber! 4 ay yok...

Milan'a Musacchio'dan kötü haber! 4 ay yok...

Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası

Nazilli'de Mert'e 1'inci Lig kancası

Denizlispor'da Uygun kadroda revizyona gidecek

Denizlispor'da Uygun kadroda revizyona gidecek

'Kupa canavarı' Obradovic!

'Kupa canavarı' Obradovic!

Sıradaki Haber