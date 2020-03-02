Kayserispor-Göztepe: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Süper Lig'de son sırada bulunan Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçta tek golü 71. dakikada Muris Mesanovic attı.

Bu sonuçla son sıradaki Kayseri puanını 19'a yükseltti. Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Kayseri 4 maçtır yenilmiyor

Dört maçtır yenilmeyen ve bu maçlardan 8 puan çıkaran Kayserispor 19 puana yükseldi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Situm, Henrique, Mesanovic

Göztepe: Beto, Titi, Alpaslan, Gassama, Berkan Emir, Soner, Andre Castro, Serdar Gürler, Halil, Napoleoni, Jerome

Maçtan dakikalar

10. dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topa sert vuran Napoleoni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında orta sahada topla buluşan Mesanovic, meşin yuvarlağı Kravets'e verdi. Kravets'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Emre Taşdemir, rakibi Napoleoni'ye ceza sahası ön çizgisine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mesanovic, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

Araba Sohbetleri: Soner Aydoğdu