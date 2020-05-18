Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
18.05.2020 - 14:31 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)-

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla, hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 Mayıs tarihinden itibaren çalışmalarını tesislerde sürüyor.

Dün yeniden Kovid-19 testine giren sarı-kırmızılı ekip, bugün teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Karpuzatan Tesisleri’nde öğleden önce fitness çalışması gerçekleştirdi. Tesislerde kampa giren Kayserisporlu futbolcular, akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.

Kayserispor’da antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilirken oyuncular çalışmalara gruplar halinde katılıyor.

Rıza Çalımbay: Süper Lig'in oynanmasına sıcak bakmıyorum
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak

Göztepe iç transferde elini çabuk tutacak

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Altınordu'da Ravil yurt dışına gidecek

Altınordu'da Ravil yurt dışına gidecek

Fenerbahçe Kulübü, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı oldu

Fenerbahçe Kulübü, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı oldu

Sıradaki Haber