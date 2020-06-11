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11.06.2020 - 09:09 |

Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve 21 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul'a gidecek.

Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor
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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a giderek kampa girecek. Korona virüs nedeniyle uzun süredir oynanmayan Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan Kayserispor, İstanbul deplasmanına, 21 kişilik futbolcu kadrosu ile gidecek. Bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul'a gidecek sarı - kırmızılı takım kafilesinde yurt dışında bulunan Miguel Lopes, sarı kart cezalısı Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo, henüz sakatlığından tamamen kurtulamayan Alpay Çelebi ile Nurettin Korkmaz, kaleci Hakan Arıkan ve idmanlara çıkmayan Aymen Abdennour maç kadrosunda yer almayacak.

Hes Kablo Kayserispor, TFF'nin Covid-19 virüs salgınından ötürü aldığı tedbirler çerçevesinde kafileye 5 yöneticinin yanı sıra 2 masör, 1 medya sorumlusu ve 2 de malzemeci dahil edebilecek.

Kayserispor, İstanbula 21 futbolcuyla gidiyor

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