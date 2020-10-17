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17.10.2020 - 15:24 |

Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

Kayserispor - Sivasspor (CANLI)
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

İlk 11'ler:

Hes Kablo Kayserispor: Lung - Krvzic, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Attamah, Campanharo, Pedro, Fernandes, Muğdat, Kanga

DG: Sivasspor: Samassa- Goiano, Camara, Caner, Uğur, Ninga, Hakan, Fayçal Fajr, Gradel, Yasin, Yatabare(Kayode)

Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

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