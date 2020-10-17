17.10.2020 - 15:24 |
Kayserispor - Sivasspor (CANLI)
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.
İlk 11'ler:
Hes Kablo Kayserispor: Lung - Krvzic, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Attamah, Campanharo, Pedro, Fernandes, Muğdat, Kanga
DG: Sivasspor: Samassa- Goiano, Camara, Caner, Uğur, Ninga, Hakan, Fayçal Fajr, Gradel, Yasin, Yatabare(Kayode)