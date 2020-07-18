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18.07.2020 - 14:20 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

Kayserispor şut çalışması yaptı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor şut çalışması yaptı
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Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 17'nci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor sabah son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki çalışmada, futbolcular çift kale maç, yan top ve şut çalışması yaptı.

Kayserispor şut çalışması yaptı

Sarı-kırmızılılar karşılaşma için bugün saat 15.00'te özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

 

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