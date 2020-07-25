Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oldu. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Kayserispor bu yenilgi ile son hafta lige veda etti

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'un gollerini 63. dakikada Novak ve 90+6. dakikada kaydetti. Kayserispor'da ise 86. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.

Trabzonspor ligi 65 puanla 2. sırada tamamladı. Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada lige veda etti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Trabzonspor atağından Pereira'nın sağ kanattan çizgiye inerek kale alanına gönderdiği pasa hareketlenen Campi'nin, yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Henrique'nin kafa şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Henrique'nin karşı karşıya pozisyondaki sert şutunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

38. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

Newton, cezası sona eren Sosa'yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme'nin yerine sahaya sürdü.

Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira'ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen'i tercih etti.

Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'yle çıktı.

Kayserispor'da 2 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.

Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11'iyle sahaya sürdü.

Guilherme'nin En İyi Anları