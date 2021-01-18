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18.01.2021 - 16:42 |

Kayserispor Uğur Demirok'u TFF'ye bildirdi

Kayserispor, Konyaspor'dan ayrılan futbolcu Uğur Demirok ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor Uğur Demirok'u TFF'ye bildirdi
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kayserispor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada;

"Kulübümüz Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır

Anlaşmanın hem Uğur Demirok’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü" sözlerine yer verdi.

Kayserispor Uğur Demiroku TFFye bildirdi

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