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13.09.2020 - 15:22 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor, Wilfried Kanga ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Kayserispor, Wilfried Kanga ile anlaştı
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Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Wilfried Kanga ile anlaştı

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