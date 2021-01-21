Kayserispor'da Alibec, 6 hafta oynayamayacak

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, 6 hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Rumen futbolcuda, tendon ve orta derecede kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Alibec'in yaklaşık 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

Beşiktaş maçında sakatlanan Miguel Lopes'in ise arka adalesinde orta derecede yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun bir hafta sonra idmanlara katılabileceği bildirildi.

Kaleci Silviu Lung'un da daha önce tendon yaralanması olduğu hatırlatılarak, rehabilitasyonuna devam edilen futbolcunun haftaya antrenmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.