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17.05.2020 - 16:27 | | İHA

Kayserispor'da corona virüs bulgularına rastlanmadı

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Kayserispor'da corona virüs bulgularına rastlanmadı
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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kayserisporda corona virüs bulgularına rastlanmadı

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