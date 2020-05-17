Kayserispor'da corona virüs bulgularına rastlanmadı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'ün konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbola geri dönüş öneri protokolü kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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