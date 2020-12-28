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28.12.2020 - 08:32 | | İHA

Kayserispor'da Fernandes kadroya alınmadı

Hes Kablo Kayserispor takımında Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı.

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Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Manuel Fernandes maç kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu, Teknik direktör Samet Aybaba'nın kararı ile Ankara kafilesinde yeralmadı.

Manuel Fernandes, bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 8 Süper Lig maçına çıktı.6 maçta ilk 11'de oynayan Portekizli oyuncu 42. dakika sahada kaldı.

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Kayserisporda Fernandes kadroya alınmadı

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