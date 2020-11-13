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13.11.2020 - 17:26 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kayserisporda Galatasaray maçı hazırlıkları

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