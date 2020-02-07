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07.02.2020 - 00:00 | | AA

Kayserispor'da Hakan ArÄ±kan 4 hafta yok!

Hes Kablo Kayserispor'un tecrÃ¼beli kalecisi Hakan ArÄ±kan'Ä±n 4 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â

Kayserispor'da Hakan ArÄ±kan 4 hafta yok!

Hes Kablo Kayserispor'un tecrÃ¼beli kalecisi Hakan ArÄ±kan'Ä±n 4 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± bildirildi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ArÄ±kan'Ä±n saÄŸ diz kapaÄŸÄ± yaÄŸ yastÄ±kÃ§Ä±ÄŸÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸma sendromu tespit edildiÄŸi belirtildi.Â 

Ã–zel bir hastanede ameliyat olan ArÄ±kan'Ä±n, 4 hafta sonra takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Kayserisporda Hakan ArÄ±kan 4 hafta yok

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