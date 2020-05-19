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19.05.2020 - 22:32 | |   KAYSERİ (AA) -

Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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