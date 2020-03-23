23.03.2020 - 18:49 | | AA
Kayserispor'da "koronavirüs" tedbirleri! Ä°zin uzatÄ±ldÄ±...
Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ligin ertelenmesi sonrasÄ± futbolculara verilen izin uzatÄ±ldÄ±.Â
Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ligin ertelenmesi sonrasÄ± futbolculara verilen izin uzatÄ±ldÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, lige sÃ¼resiz ara verilmesinin ardÄ±ndan takÄ±ma 19 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden 24 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar izin verildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, "DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±z, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±n toplanmasÄ± ertelenmiÅŸtir. Yeniden bilgilendirme yapÄ±lacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
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