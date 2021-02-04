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04.02.2021 - 23:56 | | AA

Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kayserispor'da Pedro Henrique şoku!
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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Pedro Henrique'nin sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi. 

Yapılan kontroller sonucunda 30 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kayserisporda Pedro Henrique şoku

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