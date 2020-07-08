Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak
08.07.2020 - 14:12 | | AA

Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak

Süper Lig ekiplerinden Hes KabloKayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak
ABONE OL

Prosinecki, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada ligin üst sıralarından bulunan Sivasspor ve Beşiktaş karşısında 3'er puan aldıklarını hatırlattı.

Takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Öncelikle hedefimiz Rizespor maçı. Bu maça odaklandık. Bu maçta da gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayserispor bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak." diye konuştu.

Kayserisporda tek hedef Süper Ligde kalmak

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de zorlu Beşiktaş maçından 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Beşiktaş galibiyetiyle Sivasspor karşısında alınan 3 puanın tesadüf olmadığını gösterdiklerinin altını çizen Tokgöz, "Bu galibiyetle ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsi müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Hepsi birer kahraman." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Süper Lig'den iki yıldızı kadrosuna katıyor!

 

- "Çaykur Rizespor karşılaşması 9 puanlık bir maç"

 

Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Alt sıraların finali bu hafta Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak. 6 puanlık hatta 9 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu ligde kim kalmayı hak ediyorsa inşallah o kalır. Önümüzde çok zorlu 4 maç var, o yüzden şimdiden havaya girmenin anlamı yok. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi bu karşılaşmada da 3 puan almayı hedefliyoruz"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sercan Yıldırım elendi, sosyal medya ikiye bölündü

- Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu

 

Oyuncular Bernard Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu hakkında da konuşan Tokgöz, şu görüşleri paylaştı:

"Birçok oyuncumuza yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Ancak biz yönetim olarak şu an için hiçbir kulüple para konuşmama kararı aldık. Hiçbir kulüple transfer aşamasına geçmiyoruz. Sadece istekleri alıyoruz. Biz şu an için lige konsantre olduk. Ligde kaldıktan sonra bunlar değerlendirilir. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmak istemiyoruz. Ama birçok oyuncu kalmak isteyecek. Oyuncuların ödemelerden, ortamdan memnun olduğunu biliyoruz. Her ne kadar söylentiler çıksa da şu ana kadar gitmek isteyen bir oyuncumuz yok. Ancak gitmek isteyen olursa biz önünü açarız."

Arthur'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları

Patrik Schick'in kardeşi Kristyna Schickova sporunu ihmal etmiyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı transfer etti
    Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Josip Buljubasic ve Genco İlanç'ı transfer etti
  2. Wizards'ta Bradley Beal sezonun devamında forma giyemeyecek
    Wizards'ta Bradley Beal sezonun devamında forma giyemeyecek
  3. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’ta Mohamed Elneny krizi!
    Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’ta Mohamed Elneny krizi!
  4. Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı
    Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı
  5. Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu
    Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Tribünde taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza

Tribünde taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza

Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi

Süper Lig hedefine kilitlenen Bursaspor'a 2 milyon liralık prim vaadi

Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme!

Son dakika | Sinan Gümüş transferinde flaş gelişme!

Sıradaki Haber