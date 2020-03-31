Kayserispor'dan 196 bin 600 TL destek

BaÅŸkan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸÃ¶yle:Â

"Biz millet olarak ne badireler atlattÄ±k; birlik olup bu salgÄ±nÄ± da en az yara ile atlatacaÄŸÄ±z.

#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan ÅŸanlÄ± #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katÄ±lÄ±yoruz."

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