Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor'dan 196 bin 600 TL destek
31.03.2020 - 15:51 | | Ä°STANBUL / DHA

Kayserispor'dan 196 bin 600 TL destek

Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±na 196 bin 600 TL ile katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Kayserispor'dan 196 bin 600 TL destek

BaÅŸkan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸÃ¶yle:Â 

"Biz millet olarak ne badireler atlattÄ±k; birlik olup bu salgÄ±nÄ± da en az yara ile atlatacaÄŸÄ±z.

#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan ÅŸanlÄ± #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katÄ±lÄ±yoruz."

Â 

Â 

Melih MahmutoÄŸlu tam gaz!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

ÇÄ±lgÄ±n transfer! 107 milyon euro...

Ã‡Ä±lgÄ±n transfer! 107 milyon euro...

Son dakika | FIBA açÄ±kladÄ±: Åžampiyonlar Ligi'nde 8'li final yapÄ±lacak

Son dakika | FIBA aÃ§Ä±kladÄ±: Åžampiyonlar Ligi'nde 8'li final yapÄ±lacak

Fenerbahçe: YapÄ±lan testlerin hepsi negatif çÄ±ktÄ±

FenerbahÃ§e: YapÄ±lan testlerin hepsi negatif Ã§Ä±ktÄ±

MKE Ankaragücü BaÅŸkanÄ± Fatih Mert: "Bu sene ligden düÅŸme olmamalÄ±"

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fatih Mert: "Bu sene ligden dÃ¼ÅŸme olmamalÄ±"

SÄ±radaki Haber