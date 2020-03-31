31.03.2020 - 15:51 | | Ä°STANBUL / DHA
Kayserispor'dan 196 bin 600 TL destek
Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±na 196 bin 600 TL ile katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
BaÅŸkan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ÅŸÃ¶yle:Â
"Biz millet olarak ne badireler atlattÄ±k; birlik olup bu salgÄ±nÄ± da en az yara ile atlatacaÄŸÄ±z.
#BizBizeYeteriz diyor, 1966'da kurulan ÅŸanlÄ± #Kayserispor olarak kampanyaya 196 bin 600 TL ile katÄ±lÄ±yoruz."
Â
Â