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10.10.2020 - 12:21 | | KAYSERİ, (DHA)-

Kaysersipor'da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kaysersipor'da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
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Hes Kablo Kayserispor'da 2 gün önce 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bunun üzerine takımdaki futbolcular, teknik heyet ve personel tedbir amaçlı koronavirüs testinden geçirildi. Test sonuçlarını açıklayan kulüp şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

BB Erzurumspor'dan İbrahim Erkal paylaşımı...
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