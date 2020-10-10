Kaysersipor'da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da 2 gün önce 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bunun üzerine takımdaki futbolcular, teknik heyet ve personel tedbir amaçlı koronavirüs testinden geçirildi. Test sonuçlarını açıklayan kulüp şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."