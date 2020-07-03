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03.07.2020 - 14:36 | | ANKARA (AA) -

Kazakistan'da futbola ikinci koronavirüs arası

Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Kazakistan'da futbola ikinci koronavirüs arası
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Kazakistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaklaşık üç buçuk aylık aranın ardından hafta içi yeniden başlatılan liglerin, ülke genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısının hızla artması nedeniyle yarından itibaren 14 gün boyunca askıya alınacağı belirtildi.

Kazakistanda futbola ikinci koronavirüs arası

Kazakistan'da ligler, hafta içi çarşamba günü başlatılmış ve 5 karşılaşma tamamlanmıştı. Tobol ile Caspiy arasındaki maç, as oyuncularda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle takımların yedek ağırlıklı kadrolarıyla oynanmıştı.

Kazakistan'da resmi kayıtlara göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1501 artarak 44 bin 75'e yükselirken, 188 kişi hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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