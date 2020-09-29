Kazakistan’da Vagner Love fırtınası

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinden Corinthians’a transfer olan Vagner Love, oradan Kazakistan’ın Kairat takımına transfer oldu. Brezilyalı forvet Almatı ekibinde sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de öne çıktı

Kazakistan’ın Kairat takımında 6 lig maçına çıkan 36 yaşındaki forvet bu 6 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde Vagner Love fırtınası esti. Ermenistan’ın Noah ekibine 2 gol atan deneyimli futbolcu, İsrail’in Maccabi Haifa takımının filelerini de sallarken, Avrupa kulvarında da 3 gole imzasını attı.

Golcülüğü aynen devam ediyor

Sahaya çıktığı 8 maçta 6 gol-3 asist yapan oyuncu, toplamda 9 gole direkt etki etti. Kazak basınında yıldız futbolcunun performansına övgü yağdı. Love Beşiktaş’ta 29 maçta oynamış, siyah-beyazlılarda 11 gol kaydetmişti.