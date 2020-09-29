Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Kazakistan’da Vagner Love fırtınası
29.09.2020 - 13:24 |

Kazakistan’da Vagner Love fırtınası

36 yaşındaki Vagner Love Kazakistan’da yeni takımı Kairat formasıyla 8 maçta 6 gol-3 asiste imza atınca ülkede adından övgüyle söz ettirdi.

ABONE OL
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinden Corinthians’a transfer olan Vagner Love, oradan Kazakistan’ın Kairat takımına transfer oldu. Brezilyalı forvet Almatı ekibinde sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de öne çıktı

Kazakistan’ın Kairat takımında 6 lig maçına çıkan 36 yaşındaki forvet bu 6 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde Vagner Love fırtınası esti. Ermenistan’ın Noah ekibine 2 gol atan deneyimli futbolcu, İsrail’in Maccabi Haifa takımının filelerini de sallarken, Avrupa kulvarında da 3 gole imzasını attı.

Golcülüğü aynen devam ediyor

Sahaya çıktığı 8 maçta 6 gol-3 asist yapan oyuncu, toplamda 9 gole direkt etki etti. Kazak basınında yıldız futbolcunun performansına övgü yağdı. Love Beşiktaş’ta 29 maçta oynamış, siyah-beyazlılarda 11 gol kaydetmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Samatta'nın yedeğini buldu! Ze Luis derken Emre Belözoğlu o ismi bitirdi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'de deprem! Yönetime bildirdi..

Kazakistan’da Vagner Love fırtınası

 

 
Ravil Tagir, Altınordu’ya veda etti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kazakistan’da Vagner Love fırtınası
    Kazakistan’da Vagner Love fırtınası
  2. Trabzonspor Haberleri | Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor için iddialı sözler
    Trabzonspor Haberleri | Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor için iddialı sözler
  3. Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
    Transfer Haberleri | Trabzonspor'un yeni yıldızı Chelsea'den!
  4. Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer şoku! Mert Yılmaz'ın yeni takımı...
    Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer şoku! Mert Yılmaz'ın yeni takımı...
  5. Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta savunma sınıfta kaldı
    Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta savunma sınıfta kaldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de

THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de

THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif

Son Dakika | Marius Sumudica'ya transfer onayı şartıyla olay teklif

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor

Sıradaki Haber