Kazanalım mutlu olalım!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan’ı mağlup ederek, UEFA Uluslar Ligi’ni en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi. Puskas Arena’da düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaşan ay-yıldızlı çalıştırıcı, grupta her şeyin bugün oynanacak son maçlara kaldığına dikkat çekti.



Deneyimli teknik adam, “Kötü başladığımız turnuvayı iyi bitirme şansımız var. Kazanmak ve mutlu olmak istiyoruz. Takım olarak hazırız. Oyuncuların morali, motivasyonu gayet iyi. Rakibin gücünü de biliyoruz. İki takım da kazanmak için oynayacak. Biz ilk maçın rövanşını almak ve grubu 9 puanla bitirmek istiyoruz” dedi.



Geçmişten dersler çıkartarak geleceğe baktıklarının altını çizen Şenol Güneş, “Önümüzde Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası finalleri var. Burada emek, cesaret ve iyi niyet var. Toplumun tüm takımı kucaklaması var. Biraz daha yükselmek istiyoruz. Uzun vadede Türk futbolunun kazanması için hem yarışmada hem de üretimde daha iyi olmalıyız. Adım adım gitmemiz lazım. Bizi anlamayanlar tedirgin olabilirler” diye konuştu.



Kovid-19 sürecinin futbola etkilerini de değerlendiren Şenol Güneş, “Evlere kapandıktan sonra tekrar maçlara dönüldü. Biz sezon başında hiçbir oyuncuyu yeterince görmeden Uluslar Ligi’ne başladık. Macaristan ve Rusya bizden önce başladılar. Biz oyuncuyu ve takımları görmeden sahaya çıkmak durumunda kaldık. Böyle bir durum yaşadık. Macaristan’la oynadığımız ve kaybettiğimiz ilk maçı çok farklı bir kadroyla oynamak zorunda kalmıştık. Bu maç bize gösterdi ki yeterince çalışmadan ve iyi hazırlanmadan yaptığın işte başarılı olma şansın azdır. Futbolda başarı zaman işidir” ifadelerini kullandı.







