Kazanırsa lider

Trabzonspor, ligin 9. haftasında kritik bir 90 dakikaya çıkıyor.



Bordo-mavililer, Alanyaspor’un puan kaybetmesiyle Medipol Başakşehir deplasmanında kazanırsa bugün liderliği alacak. Ayrıca iki takım bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Orta saha krizi

Trabzonspor’da sakatlıklar sorun çıkarmaya devam ediyor. Kritik Başakşehir deplasmanı öncesi de Abdülkadir Parmak kadroya alınmazken Obi Mikel’in sakatlığının sürmesi Ünal Karaman’ın hesaplarını bozuyor

Süper Lig’de 9. haftada oldukça kritik bir maça çıkacak Trabzonspor’da tek hedef galibiyet. Bordo-mavililer zorlu deplasmanda kazanarak averajla liderlik koltuğuna çıkmayı hesaplıyor. Ancak Ünal Karaman ve ekibinin önünde kadro sıkıntısı göze çarpıyor.

Karadeniz ekibinde; son olarak Abdülkadir Parmak kadroya alınmazken sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi Obi Mikel’in sorun yaşadığı belirtildi. Orta sahada eksikler nedeniyle alternatif sıkıntısı çeken Karaman, en zorlu deplasmanlardan birinde yine çıkmaza girdi.

Son Krasnodar ile yapılan Avrupa Ligi mücadelesinde de sağ bek Kamil Ahmet’i ortaya çekmek zorunda kalan bordo-mavili ekip, şimdi de aynı yöntemi izleyecek. Jose Sosa’ya fiziksel olarak çok yük bindiğinin farkında olan Ünal Karaman, oyuncusuna her fırsatta güvendiğini ve memnuniyet duyduğunu dile getiriyor.



Öte yandan hücumdada Sturridge-Sörloth ikilisi yine sahada olacak. Sturridge’i de fiziksel olarak yıpratmak istemeyen Karaman, bu nedenle sık sık rotasyonlarla ilerliyor. Başakşehir deplasmanında 3 puanın hem puan durumu hem de takıma moral açısından çok iyi olacağını aktaran teknik ekip, sezonun en önemli maçlarından birine çıktığını kaydediyor.

Eksiklerle İstanbul’a

Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban’ın yanı sıra sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayıp, bu nedenle dün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel, İstanbul kafilesine dahil edildi.

Bordo-mavililer, dün İstanbul’a gelip, ardından kampa girdi.