Keçiörengücü - Ekol Göz Menemenspor: 2-1
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Keçiörengücü, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Keçiörengücü, Menemenspor'u konuk etti. Keçiörengücü karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Cem Özbay
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut (Dk. 88 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 59 Uğur Utlu), Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 82 Devrim Taşkaya), Dialiba (Dk. 46 Cem Ekinci), Mendy, Kone (Dk. 59 Bokila)
MENEMENSPOR: Selmani, Yusuf Tulum, Furkan Bayır, Domgijoni, Olatunbosun, Murat Elkatmış (Dk.89 Selim Baydemir), Cem Çelik (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Murat Erdemir (Dk. 89 Rıdvan Koçak), Samed Ali Kaya (Dk.67 Rasheed),
GOLLER: Dk.27 Samet Ali Kaya (Menemenspor) - Dk. 79-90+3 Cem Ekinci, (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Ercan Coşkun, Harun Kavaklıdere, Tayfun Aydoğan, Olatunbosun (Menemenspor)