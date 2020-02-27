Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0
27.02.2020 - 17:12 | | ANKARA (AA) -

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

TFF 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta, Keçiörengücü ile İstanbulspor golsüz berabere kaldı.

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

Stat: Ankara Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere), Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş), Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Sıradaki Haber