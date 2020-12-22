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22.12.2020 - 00:14 | | AA

Kelsey Robinson yeniden Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Kelsey Robinson'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kelsey Robinson yeniden Fenerbahçe Opet'te
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Kelsey Robinson'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kelsey Robinson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Geçen sezon formamızı giyerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmemizde başarılı performans gösteren ve Sultanlar Ligi etabında takımımıza büyük ölçüde katkı sağlayan, takımımızın hedefleri doğrultusunda bu sezonun kalan bölümünde de sarı-lacivertli formamızı terletecek olan Kelsey Robinson'a, çubuklumuz ile nice şampiyonluklar dileriz."

Kelsey Robinson yeniden Fenerbahçe Opette

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