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HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Kemal Özdeş: "Küme düşme kaygımız yok"
16.02.2020 - 23:38 | | AA

Kemal Özdeş: "Küme düşme kaygımız yok"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçta puan almak için son ana kadar uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Kemal Özdeş: "Küme düşme kaygımız yok"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçta puan almak için son ana kadar uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, son dönemde iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Ligin belki en formda takımıyla oynadık. Maçta savunmanın tek pozisyon hatasında penaltıya sebebiyet verdik ve 1-0 geriye düştük. Ondan sonra bir pozisyon var. Bunu dördüncü hakeme de sordum, bir el varmış. Sonra da izledim, bence de penaltı. Sahadaki hakemler ile VAR hakemleri görmemiş." diye konuştu. 

Maçın ikinci yarısında daha doğru oynadıklarını vurgulayan Özdeş, "Net pozisyonumuz olmasa da takımım maçın son dakikasına kadar puan alacak durumdaydı. Son ana kadar uğraştık ama beceremedik. Ligin ikinci yarısında 4 maç oynadık ve kaybettik. Bunlar zorlu maçlardı. Şimdi önümüzde daha sıkı periyot var. Hem eşit seviyedeki hem de alt sıralardaki takımlarla oynayacağız. Bugünkü oyunu bir referans olarak görüyorum. Üzerine koyarak bunu sürdürmek istiyoruz. Takımım buna tepki verecek güce sahip. Oyuncularıma inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Ligden düşmek gibi kaygılarının olmadığını dile getiren Kemal Özdeş, ertelenen Trabzonspor maçını yakın bir zamanda oynamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kemal Özdeş: Küme düşme kaygımız yok

 

 

 

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