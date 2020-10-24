Kemalettin ÅžentÃ¼rk: FenerbahÃ§e galibiyete yakÄ±n

SÃ¼per Lig'in 6'ncÄ± haftasÄ±nda oynanacak FenerbahÃ§e - Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde iki takÄ±mÄ±n eski futbolcularÄ± takÄ±mlarÄ±n bu sezonki performanslarÄ±nÄ± ve kritik mÃ¼cadeleyi deÄŸerlendirdiler.Â

AKBAÅž: FENERBAHÃ‡E Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°R KADRO KURDU

FenerbahÃ§e'nin Ã§ok iyi transferler yaparak lige iyi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Saffet AkbaÅŸ, "FenerbahÃ§e sezona transferlerle baÅŸladÄ±. Ã‡ok da iyi bir kadro kurdu. Her mevkide birbirleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurdular. Bu nedenle Ali KoÃ§ ve yÃ¶netimini tebrik ederim. FenerbahÃ§e Ã¶nde baskÄ±yla baÅŸlayan ve rakibi hataya zorlayan, pozisyon bulamadÄ±ÄŸÄ±nda da uzaktan ÅŸutlarla gol arayan, dimdik coÅŸkulu, her iki yÃ¶nÃ¼nÃ¼ de oynayan, duran toplarda varyasyonlar deneyen bir takÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde. Trabzonspor kadrosundan 3 Ã¶nemli oyuncusunu kaybetti. SÃ¶rloth, Sosa ve Novak ayrÄ±ldÄ±. SakatlÄ±klar, gidenlerle birlikte takÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu yeni. Taraftarlar da geÃ§en sezonki performansÄ± bekliyor. Trabzonspor henÃ¼z o seviyede bir takÄ±m deÄŸil. GeÃ§en sezonki havasÄ±nÄ± bulmak biraz zaman alacak. Bu haftaki maÃ§ta FenerbahÃ§e favori. Trabzonspor kÄ±sa paslarla Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa FenerbahÃ§e erken bir gol bulur. Bu maÃ§Ä± Ã§ok isteyen kazanÄ±r. Ä°ki takÄ±ma da baÅŸarÄ±lar diliyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÅžENTÃœRK: FENERBAHÃ‡E, ÅžÃœKRÃœ SARAÃ‡OÄžLU'NDAKÄ° MAÃ‡LARDA Ã–NE Ã‡IKAR

FenerbahÃ§e'nin eski futbolcularÄ±ndan Kemalettin ÅžentÃ¼rk de, Trabzonspor maÃ§larÄ±nÄ±n zor geÃ§tiÄŸini sÃ¶ylerken, "FenerbahÃ§e harcama limitlerinin problemi olduÄŸu bir dÃ¶nemde Ã§ok iyi transferler yaptÄ±. BÃ¶yle bir dÃ¶nemde bir kulÃ¼p ya yaÅŸlÄ± oyuncularÄ± ya da Ã§ok genÃ§ oyuncularÄ± kadrosuna katabilir. Hem Avrupa'da hem de TÃ¼rkiye'de ÅŸampiyonluÄŸu mÃ¼cadele iÃ§in tecrÃ¼beli oyunlarÄ± seÃ§mesi avantajlÄ± bir sÃ¼reci de beraberinde getirdi. FenerbahÃ§e-Trabzonspor maÃ§larÄ± her zaman zor olmuÅŸ, ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu StadÄ±'ndaki maÃ§larda da FenerbahÃ§e Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bizim dÃ¶nemimizde de bÃ¶yleydi. Ã‡ok iyi bir maÃ§ olmasÄ±nÄ± diliyorum. Pandemi dÃ¶neminde de seyircilere iyi bir maÃ§ seyrettirmelerini diliyorum" diye konuÅŸtu.

SOYAK: TRABZONSPOR, FENERBAHÃ‡E'YÄ° YENERSE YENÄ°DEN LÄ°GE DÃ–NER

Trabzonspor ile 5 ÅŸampiyonluk yaÅŸayan efsane futbolculardan Tuncay Soyak, "Trabzonspor sezona iyi baÅŸlayamadÄ±, bunun en bÃ¼yÃ¼k nedenlerin birisi de sezon bittiÄŸinde sezon planlamasÄ±nÄ±n olmamasÄ±. Lig bittiÄŸinde gidecek oyuncular ve transfer edilecek oyuncular belirlenir. Trabzonspor bunu yapamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in lige iyi baÅŸlayamadÄ±. YapÄ±lan 5 transfer de 5 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te yeterli gÃ¶rÃ¼nmedi. SÃ¶rloth'un gidiÅŸi sonrasÄ± yeri doldu mu o da muallakta kalÄ±r. PlanlanmanÄ±n olmamasÄ±, yanlÄ±ÅŸ transfer politikasÄ±... Gidecek oyuncular zaten belliydi. Geride kalan 5 haftada tatmin edici tek oyun Gaziantep FK maÃ§Ä± gÃ¶rÃ¼nebilir. Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± kazanÄ±lmasÄ±na raÄŸmen tatmin etmedi. O nedenle FenerbahÃ§e maÃ§Ä± iÃ§in umutlu deÄŸilim. FenerbahÃ§e bizden iyi durumda. FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± her zaman farklÄ±dÄ±r. Trabzonspor'un kendisine gelmesi iÃ§in FenerbahÃ§e maÃ§Ä± bir ÅŸans olabilir. Trabzonspor FenerbahÃ§e'yi yenerse yeniden lige dÃ¶ner ve ÅŸampiyonluÄŸa oynayabilir ama bu vaziyette FenerbahÃ§e'yi yenmesi Ã§ok zor" dedi.Â

UZUN: FENERBAHÃ‡E MAÃ‡INDAN ALINACAK 3 PUANLA TRABZONSPOR Ã‡IKIÅžA GEÃ‡ER

Trabzonspor'un eski futbolcusu Semavi Uzun da, takÄ±mda yeni oyuncularÄ±n olmasÄ±na raÄŸmen iyi bir takÄ±m kurulduÄŸuna vurgu yaparken, "Lige Ã§ok iyi baÅŸlayamadÄ±k ama Trabzonspor her zaman ÅŸampiyonluk potasÄ± iÃ§inde olmak zorundadÄ±r. En kÄ±sa zamanda Trabzonspor o potada yer alacaktÄ±r. YarÄ±n da Trabzonspor iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼sabaka oynanacak. FenerbahÃ§e ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ±z. FenerbahÃ§e maÃ§Ä±ndan alÄ±nacak 3 puanla takÄ±mÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. TakÄ±mda ÅŸu anda birbirini tanÄ±mayan isimler var ancak bu tanÄ±ma iÅŸi olacaktÄ±r. AlÄ±nacak 1-2 galibiyetle bunun ardÄ±nÄ±n geleceÄŸine inanÄ±yorum. Ä°yi oyunculardan kurulu iyi bir takÄ±mÄ±z. YarÄ±nki maÃ§ta Trabzonspor'a baÅŸarÄ±lar diliyorum. Benim de profesyonel olarak ilk maÃ§Ä± n 1992 yÄ±lÄ±nda Trabzonspor- FenerbahÃ§e maÃ§Ä±ydÄ±. Ä°nÅŸallah yarÄ±n da iyi bir galibiyetle bu iÅŸe nokrayÄ± koyarÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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