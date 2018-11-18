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18.11.2018 - 10:44 |

Kemba Walker'ın 60 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'a 122-119 yenilen Charlotte Hornets'ın all-star oyun kurucusu Kemba Walker'ın 60 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Kemba Walker'ın 60 sayısı galibiyete yetmedi
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Charlotte Hornets'in Philadelphia 76ers'ı ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 76ers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden mücadeleyi, Jimmy Butler'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 122-119 kazandı.

76ers'ta maçın kahramanı Butler 15 sayı, Joel Embiid 33 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla hem kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de kulüp rekorunu kırdı. Walker ayrıca 7 ribaunt aldı, 4 de top çaldı.

Anthony Davis'ten 40 sayı

New Orleans Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 40 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ürettiği karşılaşmada, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 125-115 yendi.

Pelicans'ta Julius Randle 21 sayı, 10 ribaunt, Nikola Mirotic de 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Gary Harris'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Juancho Hernangomez'in 20 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 119-127

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 119-122 (uzatmada)

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 97-89

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 125-115

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 130-117

Boston Celtics-Utah Jazz: 86-98

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 83-122

Houston Rockets-Sacramento Kings: 132-112

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 112-109

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