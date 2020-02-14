Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Kemer Country'de dev mücadele
14.02.2020 - 07:00 |

Kemer Country'de dev mücadele

Atların terbiyesi, itaati, teknik ve ustalıklarının gösterileceği Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakası ile başlıyor.

Kemer Country'de dev mücadele

Atların terbiyesi, itaati, teknik ve ustalıklarının gösterileceği Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakası ile başlıyor. İki ayak ve bir finalden oluşan organizasyonun birinci ayağı 15-16 Şubat tarihlerinde, ikinci ayağı 21-22 Şubat’ta, final müsabakası ise 18-19 Nisan’da yapılacak.

Birbirinden farklı kategorilerde her gün yedi yarışmanın gerçekleşeceği At Terbiyesi Kış Ligi’nin ana sponsorluğu; çocukların akademik gelişimleri kadar spor, sanat ve sosyal alanlarda da gelişimini hedefleyen, çağdaş ve kaliteli eğitime her alanda desteğini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştiriliyor.
Atların büyülü dünyasını yaşamak ve izlemek isteyen tüm atlı spor severlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları her gün 14.00’te başlayacak.

Kemer Countryde dev mücadele

Tamer Tuna: “Finale çıkmak istiyoruz”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşme merakı! Isla ve Hasan Ali Kaldırım...

Sözleşme merakı! Isla ve Hasan Ali Kaldırım...

Fatih Terim umutlu! ‘Bu futbol şampiyon yapar’

Fatih Terim umutlu! ‘Bu futbol şampiyon yapar’

Onyekuru göze girdi

Onyekuru göze girdi

Sergen Yalçın uyardı! ‘Gerçek bir test maçı’

Sergen Yalçın uyardı! ‘Gerçek bir test maçı’

Sıradaki Haber