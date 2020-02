Kemer Country'de dev mücadele

Atların terbiyesi, itaati, teknik ve ustalıklarının gösterileceği Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakası ile başlıyor. İki ayak ve bir finalden oluşan organizasyonun birinci ayağı 15-16 Şubat tarihlerinde, ikinci ayağı 21-22 Şubat’ta, final müsabakası ise 18-19 Nisan’da yapılacak.



Birbirinden farklı kategorilerde her gün yedi yarışmanın gerçekleşeceği At Terbiyesi Kış Ligi’nin ana sponsorluğu; çocukların akademik gelişimleri kadar spor, sanat ve sosyal alanlarda da gelişimini hedefleyen, çağdaş ve kaliteli eğitime her alanda desteğini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştiriliyor.

Atların büyülü dünyasını yaşamak ve izlemek isteyen tüm atlı spor severlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları her gün 14.00’te başlayacak.