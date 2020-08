Kemer’de büyük coşku

Kemer Country Club hafta sonunda yine büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptı, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri organizasyonda yer aldı.

Kısa sürede, güvenilirliğinin yanı sıra mürettebat yönetimi, finansal yönetim, teknik yönetim ve idari yönetim hizmetlerini de içeren yat yönetimindeki üst düzey hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yer bulan MARINBASE tarafından düzenlenen ‘Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020’ Kemer Country Club’da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020’de, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 143 oyuncu yer aldı.

Dev organizasyon 28 Ağustos cuma günü Juniorlar-Minikler turnuvasıyla başladı, dün ise düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katılırken, organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılması coşkuyu bir kat daha artırdı.

SONUÇLAR

Men’s Cat A: Can Bıkmaz

Men’s Cat B: Kemal Veli

Men’s Cat C: Ege Bekgöz

Ladies Cat A: Canan Irengün

Ladies Cat B: Seliyha Elbeyoğlu

Ladies Longest Drive: İrina Socolov

Men’s Longest Drive: Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin: Elif Kırçuval

Men’s Nearest To The Pin: Aydın Turhan

Ladies Gross: Elif Kırçuval

Men’s Gross: Cem Pekkutlucan