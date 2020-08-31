Kemer’de büyük coşku
Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, anlamlı günde iş ve cemiyet dünyasından birçok ismi buluşturdu. Kemer Country Club’daki organizasyon akşam saatlerinde düzenlenen ödül töreni ile son buldu
Kemer Country Club hafta sonunda yine büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptı, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimleri organizasyonda yer aldı.
Kısa sürede, güvenilirliğinin yanı sıra mürettebat yönetimi, finansal yönetim, teknik yönetim ve idari yönetim hizmetlerini de içeren yat yönetimindeki üst düzey hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yer bulan MARINBASE tarafından düzenlenen ‘Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020’ Kemer Country Club’da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.
Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020’de, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 143 oyuncu yer aldı.
Dev organizasyon 28 Ağustos cuma günü Juniorlar-Minikler turnuvasıyla başladı, dün ise düzenlenen ödül töreni ile son buldu.
Turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katılırken, organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılması coşkuyu bir kat daha artırdı.
SONUÇLAR
Men’s Cat A: Can Bıkmaz
Men’s Cat B: Kemal Veli
Men’s Cat C: Ege Bekgöz
Ladies Cat A: Canan Irengün
Ladies Cat B: Seliyha Elbeyoğlu
Ladies Longest Drive: İrina Socolov
Men’s Longest Drive: Claus Lassen
Ladies Nearest To The Pin: Elif Kırçuval
Men’s Nearest To The Pin: Aydın Turhan
Ladies Gross: Elif Kırçuval
Men’s Gross: Cem Pekkutlucan