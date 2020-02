Kemer’de büyük heyecan başlıyor

Atların terbiyesi, itaati, teknik ve ustalıklarının gösterileceği Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde ilk ayak müsabakası ile başlıyor. Organizasyon toplamda iki ayak ve bir finalden oluşuyor. Yarışmaların ikinci ayağı 21-22 Mart, final ise 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.



Birbirinden farklı kategorilerde her gün yedi yarışmanın gerçekleşeceği At Terbiyesi Kış Ligi’nin ana sponsorluğu “Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejleri’nde yeteneklerini geliştirerek büyür” sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştiriliyor.



Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlayacak.

Atların büyülü dünyasını izlemek isteyen tüm atlı spor severlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilcek Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları her gün 14.00’te start alacak.