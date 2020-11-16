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16.11.2020 - 07:00 |

Kemer’de footgolf coşkusu

2020 Footgolf Tour 5. etabı 12-15 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Golf Club’da yapıldı. Joe Mccoutr zorlu mücadelelerin ardından zirveye çıkarken, Türkiye Genel Klasman’da ise Selçuk Bir ilk sırada yer alıyor

Kemer’de footgolf coşkusu
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Birbirinden önemli organizasyonlara kapılarını açan Kemer Country Golf Club’da bu hafta sonunda farklı bir heyecan yaşandı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2020 Footgolf Tour 5. etabı büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Türkiye’de Futgolf’ün en büyük destekçisi Ford Otosan bu kez Ford Şahsuvaroğlu ile ana sponsor olarak yer alırken, bunun yanı sıra sponsor destekçilerin arasında Maçkolik ve Braun Türkiye de destekleriyle güç kattı. Kemer Country Golf Club 18 delikli Futgolf sahası ile oyunculara oldukça farklı ve keyifli bir deneyim yaşatırken, ortaya konan mücadele görülmeye değerdi.
Oyuncular bir yandan zorlu müsabakalarda yeteneklerini konuştururken bir yandan da 4 gün boyunca fiziksel olarak ciddi bir sınav verdi. Her etabı farklı bir heyecana ve yarışlara sahne olan FGSD 2020 Footgolf Tour aralık ayında Antalya’da yapılacak 6. etap ile son bulacak.
Footgolf Tour 5. Etap sonuçları ise şöyle: 1. Joe Mccourt, 2. Selçuk Bir, 3. David Quigley, Türkiye Genel Klasman Sonuçları: 1. Selçuk Bir, 2. Levent Baş, 3. Volkan Okandar, Senior Kategorisi: Sami Bir.

Kemer’de footgolf coşkusu

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Kemer’de footgolf coşkusu

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