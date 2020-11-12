Kemer’de futgolf rüzgârı

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2020 Footgolf Tour 5. etap 12-15 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Golf Club sahasında oynanacak.

Türkiye’de futgolfün en büyük destekçisi Ford Otosan bu kez Ford Şahsuvaroğlu ile ana sponsor olarak yer alacak. Bunun yanı sıra sponsor destekçilerin arasında Maçkolik ve Braun Türkiye’de destekleriyle organizasyona güç katacaklar. Kemer Country Golf Club 18 delikli futgolf sahası ile oyunculara oldukça farklı ve keyifli bir deneyim vadediyor.

Oyuncular bir yandan yeteneklerini konuştururken bir yandan da fiziksel olarak ciddi bir sınav verecek. Türkiye genel klasmanında Selçuk Bir ilk sırada yer alırken, Levent Baş ve Volkan Okandar ise onu yakından takip eden isimler olarak göze çarpıyor. FGSD 2020 Futgolf Tour Aralık ayında Antalya’da yapılacak 6. etap ile son bulacak.