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05.10.2020 - 07:00 |

Kemer’de golf şöleni

MARINBASE Yachting Golf Cup 2020 iş, spor ve cemiyet dünyasından 235 golfçüyü biraraya getirdi. Yat Sahipleri Kategorisi özel ödülü Yacht Owners Cat A’da Can Kaman’a, Yacht Owners Cat B’de Mutlu Gür’e gitti

Kemer’de golf şöleni
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Kısa sürede, güvenilirliğinin yanısıra mürettebat yönetimi ve yat yönetimindeki üst düzey hizmet kalitesiyle önce Türkiye’de ilk sırada, sonrasında Avrupa yat pazarındaki önemli firmalar arasında yere sahip MARINBASE’nin, bu yıl 2.’sini gerçekleştirdiği MARINBASE Yachting Golf Cup 2020, Kemer Country Club ev sahipliğinde yapıldı.
İş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte toplam 235 golf sporcusu organizasyonda ağırlandı. Turnuvada ikinci defa verilen ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödülü büyük ilgi gördü ve bu ödülün sahibi Yacht Owners Cat A kategorisinde Can Kaman, Yacht Owners Cat B kategorisinde de Mutlu Gür oldu.
Üç gün boyunca Junior, Minik ve yetişkin oyuncuların mücadeleleriyle gerçekleşen turnuva, dün 16.30’da yapılan ödül töreni ile son buldu. Turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

Kemer’de golf şöleni

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