Kemer’de ilk ayak geçildi

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nda, Kemer Country Club binicileri tüm kategori sıralamalarında ilk üçte yer alarak, önemli bir başarı elde etti.



İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın 1. ayağı Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 15-16 Şubat’ta gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nda, Kemer Country Club binicileri tüm kategori sıralamalarında ilk üçte yer alarak, önemli bir başarı elde etti. İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın 1. ayağı Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 15-16 Şubat’ta gerçekleşti. Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması ve genç yeteneklerin keşfini hedefleyen organizasyon, Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirildi, en iyi at ve binicileri ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.Atların terbiyesi, itaati, teknik ustalıklarının ve farklı gösterilerin yer aldığı yarışmaların ikinci ayağı 21 -22 Mart, final ise 18-19 Nisan’da gerçekleşecek. 15 Şubat Sonuçları: PIII Biniciler Kategorisi: Ela Civelek (Kemer Country Club), PII Biniciler Kategorisi: Nehir Kaya (Kemer Country Club), PI Biniciler Kategorisi: Defne Deniz. 16 Şubat Sonuçları: PIII Biniciler Kategorisi: Ela Civelek (Kemer Country Club), PII Biniciler Kategorisi: Emir Yücel (Kemer Country Club), PI Biniciler Kategorisi: Defne Deniz