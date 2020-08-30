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30.08.2020 - 07:00 |

Kemer’de ilk gün sona erdi

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın pandemi süresince ara verilen ayaklarından ilki Kemer Country Club’da dün start aldı.

Kemer’de ilk gün sona erdi
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İlk olarak 15-16 Şubat tarihlerinde yapılan müsabakalarla start alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın pandemi süresince ara verilen ayaklarından ilki Kemer Country Club’da dün start aldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yeni normal kuralları içerisinde gerçekleştirilen ve binicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yarışmaların ilk günü büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kemer’de ilk gün sona erdi

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