Kemer’de zorlu mücadele

Binicilik dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları hafta sonunda Kemer Country Club’da yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak. Yarışmalar her gün 10.00’da başlayacak ve 14.00’te son bulacak.

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın ana sponsorluğu “Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür” sloganıyla her alanda çağdaş ve kaliteli eğitime desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleşiyor. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Radyo D ve Demirören Medya üstlenecek.

Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor. Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacak.