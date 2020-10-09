Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kenan Karaman, Beşiktaş'ın elinden kaçtı!
09.10.2020 - 12:29 | | Takvim

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın elinden kaçtı!

A Milli takımın 26 yaşındaki santrforu Kenan Karaman'ın siyahbeyazlılara getirildiği, 'onay' çıkmayınca alınmadığı ifade edildi.

Kenan Karaman, Beşiktaş'ın elinden kaçtı!
ABONE OL

A Milli Takımımız, Almanya karşısında 3-3'lük beraberliği son dakikada oyuna giren Kenan Karaman'ın attığı golle aldı...

Türkiye, Almanya'ya ilk kez üç gol atarken oyuna sonradan girmesine rağmen Kenan, sahanın yıldızları arasında yer aldı. Ve hemen ardından da Beşiktaş'ta Kenan Karaman tartışması yaşanmaya başlandı.

26 yaşındaki golcü oyuncunun formasını giydiği Düsseldorf küme düştüğü için menajeriyle beraber İstanbul'a geldiğinde "Kulübü 2'nci lige düştüğü için Kenan'ın bonservisinin 2 milyon euro'ya alınabilir" denilerek siyah-beyazlı kulübe önerildi.

Beşiktaş cephesi bu transfere önce sıcak baksa da ardından 'olumsuz' yanıt verildiği belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Buz Skorer'e konuştu: Ozan Tufan Bayern Münih'e...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Joachim Löw hayran kaldı: Kim bu çocuk?

Kenan Karaman, Beşiktaşın elinden kaçtı

Beşiktaş'lı Oyuncular Medya Günü İçin Kamera Karşısına Geçti

Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin ile Martı kullandı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kenan Karaman, Beşiktaş'ın elinden kaçtı!
    Kenan Karaman, Beşiktaş'ın elinden kaçtı!
  2. Cemali Sertel: Oyun tarzımı Kolarov'a benzetiyorum
    Cemali Sertel: Oyun tarzımı Kolarov'a benzetiyorum
  3. Formula 1'de sıradaki durak Almanya
    Formula 1'de sıradaki durak Almanya
  4. MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek
    MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek
  5. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Hedefimiz ilk 7
    Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Hedefimiz ilk 7



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürdü

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti

Zenit'te iki koronavirüs vakası

Zenit'te iki koronavirüs vakası

Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

Sıradaki Haber