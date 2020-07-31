Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için resmi açıklama!

Almanya 1. Ligi'nden düşen Fortuna Düsseldorf'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'la ilgili flaş açıklama geldi.

"HİÇBİRİNİ SATMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Başkan Thomas Röttgermann yaptığı açıklamada; "Herhangi bir oyuncumuzu göndermek zorunda değiliz. Pandeminin getirdiği belirsizlikler nedeniyle, hiçbir kulüp sözleşmelerde belirtilen paraları yatırmaya hazır değil. Bu yüzden bu isimlerin Düsseldorf'ta kalması daha muhtemel" dedi.

KENAN KARAMAN VE KAAN AYHAN'IN OPSİYONLARI

Düsseldorf'ta Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerindeki serbest kalma maddelerinin Temmuz sonu itibariyle sona erdiği de kaydedildi. Bu nedenle bir kulüp milli oyuncuları transfer etmek istemesi durumunda, kulüpleri Düsseldorf ile pazarlık masasına oturmak zorunda olacak.