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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kenan Koçak: "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"
11.07.2020 - 18:31 |

Kenan Koçak: "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"

Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, Arda Turan ile ilgili açıklamada bulundu.

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desliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"İmkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"

Tecrübeli hoca TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

Kenan Koçak: Arda Turanı kadromuzda görmek isteriz

Kenan Koçak: Arda Turanı kadromuzda görmek isteriz

 

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